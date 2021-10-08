2021-2022 kadın trençkot modelleri: 41 model ve fiyat
Sonbahar geldi.. Kışlıklar raflardan inebilir artık... Sonbaharın kurtarıcısı trençkotlar dolabımızın olmazsa olmazı! Sezonun ikonik trençkotları sonbahara damgasını vuruyor. 2021-2022 sonbahar-kış sezonunda trençkot modası neler? Gelin hep birlikte her tarza uygun trençkotlara bir göz atalım
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Mevsim geçişlerinde zamansız parçalar hayatımızı kurtarıyor. Tarz olmak için her zaman modayı takip etmenize gerek yok. Bu sezon en rahat parçalara bile stil görünmek artık çok kolay. Bu sonbahar ve kış sezonunda hangi trençkot modelleri trend olacak? Her tarza ve bütçeye uygun trend olan trençkot modellerini sizler için derledik. Gelin birlikte 2021-2022 sezonunun trençkot modellerine bakalım...
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İPEKYOL-KLASİK KESİM TRENÇKOT 699,00 TL
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ZARA-FİTİLLİ KADİFE TRENÇKOT - CHARLOTTE GAINSBOURG KOLEKSİYONU 899,95 TL
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TWIST-COLORBLOCK TRENÇKOT 1.250,00 TL
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KOTON-DİKİŞ DETAYLI CEPLİ KETEN TRENÇKOT 149,99 TL