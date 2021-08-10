Yaz geldi! Ve arkasından da yepyeni sevimli mayo trendi de geldi! Ama bu seferki en efsanesi... Bu yaz retro yazı! Alışılmış güzellik algılarına takılmadan, kusursuzluğun kusurlarımızı kucaklamakla olacağının farkına varacağımız bir yaz bizi bekliyor. İşte 2021 plaj modası: En trend mayo ve bikini modelleri... (Bu makalemizin ardından geçmişten günümüzde mayonun tarihi konulu yazımıza da bakabilirsiniz)

2021 PLAJ MODASI

NEON TRENDİ

Parlaklık ve göz alıcılık büyük bir an yaşıyor! Bu yazın trendi dikkat çekici fosforlu, aydınlık renkler. Gri eşofmanların, siyah kazakların solukluğundan sıkılmadık mı koca kış? Floresan etkisi yaratan neon bikini ve mayolar plaj stilinizde başrolü kimseye kaptırmayacak!

OKYANUSYA

Denize atlamadan da berrak beyaz, yumuşak maviler ve kumsal esintili mayo desenleriyle de selfielerinizi çekebilirsiniz. Okyanustan ilham alan bu havalı tonlar plaj stilinize ferahlatıcı ve doğal bir görüntü katacak. Denizin derinliklerindeki tonlardan ilham alan tasarımlar, sahillerde nötr bir görünüm yakalamanızı sağlayacak.

GEOMETRİK DESENLER

Kübist desenler, çarpık kareler, dalgalı doğrusal çizgisel, iç içe geçmiş daireler ve daha fazlası... Karışık renklerle karışık desenlerin birleşimi bu yaz çok moda! Bu yaz plajlar çok iddialı olacak gibi görünüyor...

BARB&STAR

70’lerden ilham alan desenler ve Barb&Star temalı bikini ve mayolar bu yaz çok revaçta. Deniz yıldızları, deniz kabukları, midye ve dalga desenleri bikini ve mayoların üzerinde bolca görülecek gibi. (Eğer Barb&Star ne bilmiyorsanız tüm planlarınızı iptal edip mutlaka izleyin.)

DERİN BACAKLAR

Bu yazın bir diğer sahil trendi de yüksek belli, kalçayı saran bikini altları. İpleri biraz yukarı çekmenin kimseye zararı olmaz 😊 Bikini altınızı iki yandan biraz yukarı doğru bağlayarak bu derin bacak dekoltesi görünümünü yakalayabilirsiniz.

RETRO ESİNTİLER

Kemerli mayolar, püsküllü kovboy tarzı bikiniler ve kahve tonları... Bu yaz biraz nostalji özlemimiz tuttu sanki ne dersiniz? Esnek kumaşlı mayolardan, içinizdeki sizi açığa çıkartacak özgür ruhlu bikini desenlerine kadar bu yaz oldukça havalı geçecek.

PASTEL ÇİÇEK DESENLERİ

Hayır. Düşündüğünüz gibi bunlar çocukça görünmeyecek. Bu pastel çiçek desenleri tamamen yetişkinler için! Bunlar bildiğiniz uysal çiçek desenleri değil çünkü... Son derece asi şekiller ve havalı kumaş dokularıyla beklenmedik vurguları olan bikini ve mayolar.

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