Stil: Kayıp değerler dükkanı

Hazırlayan: Simay Engür

BARIŞÇIL BAKIŞ

İki ters bir düze rağmen herkesin duygularını sarıp sarmalayan triko, çelişki yerine anlayış; tepki yerine ‘anlama’ yolunu seçiyor.

Salvatore Ferragamo’nun bu sezonki değerleri, barışçıl olmaktan korkmayanlar için!