Stil: Kayıp değerler dükkanı
Nihilist ilkelerinden ayrılan moda, salt hedonizm hedefi yerine ‘değerlerim neler?’ sorusunu 2021 sonbahar trendlerine taşıyor: Barışçıl ol, empatiyi kullan, kendini kalabalığın içinde kaybetme ve iyi bir takım oyunu için gerçek sevgiyi unutma!
Hazırlayan: Simay Engür
BARIŞÇIL BAKIŞ
İki ters bir düze rağmen herkesin duygularını sarıp sarmalayan triko, çelişki yerine anlayış; tepki yerine ‘anlama’ yolunu seçiyor.
Salvatore Ferragamo’nun bu sezonki değerleri, barışçıl olmaktan korkmayanlar için!
John Lennon’ın 1975 yılında kaydettiği ‘Give Peace a Chance’ şarkısı, savaş bozanların oyununda kuralları belirliyor. Bir şans verebilir misiniz?
Salt barışçıl bakış, eşittir çocuk bakışına! 1960 yapımı Zazie Dans Le Métro (Zazi Metroda) filmi, Paris’i bir çocuğun gözünden ve absürtlüklerle dokunmuş çocukça bir olaylar örgüsüyle yansıtıyor.
ÖTEKİYE EMPATİ
Fütürizmden beslenen sezon trendleri, dünyaya yabancılaşan tüm uzaylıları selamlıyor.
Balenciaga’nın 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, bir gün kendisinin de dünyaya ‘yabancı’ kalabileceğinin farkında olan tüm empatlar için!