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Stil: Kayıp değerler dükkanı

Nihilist ilkelerinden ayrılan moda, salt hedonizm hedefi yerine ‘değerlerim neler?’ sorusunu 2021 sonbahar trendlerine taşıyor: Barışçıl ol, empatiyi kullan, kendini kalabalığın içinde kaybetme ve iyi bir takım oyunu için gerçek sevgiyi unutma!

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Hazırlayan: Simay Engür

BARIŞÇIL BAKIŞ
İki ters bir düze rağmen herkesin duygularını sarıp sarmalayan triko, çelişki yerine anlayış; tepki yerine ‘anlama’ yolunu seçiyor.

Salvatore Ferragamo’nun bu sezonki değerleri, barışçıl olmaktan korkmayanlar için!

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John Lennon’ın 1975 yılında kaydettiği ‘Give Peace a Chance’ şarkısı, savaş bozanların oyununda kuralları belirliyor. Bir şans verebilir misiniz?

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Salt barışçıl bakış, eşittir çocuk bakışına! 1960 yapımı Zazie Dans Le Métro (Zazi Metroda) filmi, Paris’i bir çocuğun gözünden ve absürtlüklerle dokunmuş çocukça bir olaylar örgüsüyle yansıtıyor.

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ÖTEKİYE EMPATİ
Fütürizmden beslenen sezon trendleri, dünyaya yabancılaşan tüm uzaylıları selamlıyor.

Balenciaga’nın 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, bir gün kendisinin de dünyaya ‘yabancı’ kalabileceğinin farkında olan tüm empatlar için!