2022 İlkbahar/Yaz trend raporu

Hazırlayan: Simay Engür

ÇİZGİNİN DIŞINDA

Bu sezon tasarımcıların zihin kıvrımlarından sonsuz ihtimalleriyle çizgilenen ‘çizgi’ ekosistemi, 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla Fendi’de renklerin sınırlarını zorlarken; Balmain’da formu bir adım öteye çıkaran kesik çizgilerle karşımıza çıkıyor. Jil Sander, el sanatlarına göz kırpıyor ve ilkokul defterlerinizin kenar süslerine geleneksel bir öpücük konduruyor. Peki, ofis ciddiyetinin nişanesi olan çizgili gömlekler tedavülden kalkıyor mu? Raf Simons, bir baba gömleğinin asla eskimeyeceği konusunda ısrarcı; fakat artık ofis çizgisinin dışında trend alarmını çalıyor.

Neden önemli? Çizgi, marin versiyonuyla zamansız bir mertebeden geçtiğimiz her sezona eklemlenirken; bu sezon marin klişesiyle yetinmenin ötesine geçiyor ve canınız nasıl isterse, öyle bir tavra bürünmeye meylediyor. Gardırobunuzdaki çizgililer sabit kalsın, çizgisini değiştirin!