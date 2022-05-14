2022 İlkbahar/Yaz trend raporu
Benzersiz kimlikleri onore eden kapsayıcı vizyonu, metaverse güzellemesi, yeni seksi kavramı ve zamanın ruhunu göz ardı etmeyen eğilimleri ile ilkbahar-yaz sezonu, ‘umut var!’ mesajında hemfikir. Sezonun mutlaka bilmeniz gereken 10 trendini sizin için sıralıyoruz.
Hazırlayan: Simay Engür
ÇİZGİNİN DIŞINDA
Bu sezon tasarımcıların zihin kıvrımlarından sonsuz ihtimalleriyle çizgilenen ‘çizgi’ ekosistemi, 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla Fendi’de renklerin sınırlarını zorlarken; Balmain’da formu bir adım öteye çıkaran kesik çizgilerle karşımıza çıkıyor. Jil Sander, el sanatlarına göz kırpıyor ve ilkokul defterlerinizin kenar süslerine geleneksel bir öpücük konduruyor. Peki, ofis ciddiyetinin nişanesi olan çizgili gömlekler tedavülden kalkıyor mu? Raf Simons, bir baba gömleğinin asla eskimeyeceği konusunda ısrarcı; fakat artık ofis çizgisinin dışında trend alarmını çalıyor.
Neden önemli? Çizgi, marin versiyonuyla zamansız bir mertebeden geçtiğimiz her sezona eklemlenirken; bu sezon marin klişesiyle yetinmenin ötesine geçiyor ve canınız nasıl isterse, öyle bir tavra bürünmeye meylediyor. Gardırobunuzdaki çizgililer sabit kalsın, çizgisini değiştirin!
MİNİMAL EFOR
Yenilikçi ve kesinlikle tertemiz bir sayfa açmanızı garanti ediyor. 2022 ilkbahar/yaz trendlerinin minimalistlerinden Sportmax, terzilik marifetini spor bir maskülen kesime ithaf ederken; Chloe, tepeden tırnağa kesinlikle bohem hissettiriyor. Givenchy ise karışık işlemelerle güçlendirilmiş ve yine de ‘az olan’ı savunan etek detaylarıyla minimal eforun gerçek bir temsilcisi. Siyah, beyaz ve gri ekseninde dolaşan minimalizm, neredeyse buzlu mavi elbisesiyle Alexander McQueen’in marifetli ellerinde ise yeni bir renk alternatifi üretiyor.
Neden önemli? Alışkanlıklarımızı her alanda değiştiren küresel sağlık krizi, ‘az’a olan arz talep ilişkisine de yeni bir denge getiriyor. Tasarımcılar, kaygıların panzehiri olarak minimalizmi kucaklayarak; sakince yeni başlangıçlara işaret ediyor.
ŞEFFAFLIK İKLİMİ
Modanın şeffaflık politikası, bu sezondan güven oyu alıyor. Başta LVMH Ödüllü tasarımcı Nensi Dojaka’nın 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu olmak üzere; ‘Love Parada’ adını taşıyan koleksiyonuyla Gucci ve David Koma şovunda da tüllerin şık ve bazen de neon şeffaflığına tanık oluyoruz. İster baştan aşağı isterseniz de yalnızca detayların örtülü şeffaflığında, kalp çarpıntısı yaratmak mümkün. Merhaba, yeni seksi!
Neden önemli? Transparan, Kate Moss’un 1993 yılında giydiği ikonik elbisesinden bugüne dek en iddialı geri dönüşünü yaşıyor. Saydamlığın gücüne dayanan seksilik, sokak modasından gece kıyafetlerine detaylarda da gizli olsa; yerini sağlamlaştırıyor.
MUTLUYUM!
Pantone tarafından yılın rengi seçilen ve menekşe kırmızısının bir alt tonuna sahip olan Very Peri, mavi tonlarının en mutlusu ve en sıcağı olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda metaverse’e ve oyun platformlarına artan ilginin de bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. 2022 İlkbahar/Yaz Defilesi’yle Valentino, mutluluğun zihinden ve tabii ki kalpten geldiğine emin olduğumuz bir bütünlük yakalarken; Missoni, Very Peri iyimserliğini düşük bel pantolonlara olan önyargıya karşı kullanıyor. Alberta Ferretti şovunda ise rüzgarı seven yaz elbiseleri, gülücükleri çoğaltıyor.
Neden önemli? Pantone Renk Enstitüsü’nün yönetici direktörü Leatrice Eiseman: “Geleceği, yeni bir ışıkta gerçekten öne çıkaran bir renk” diyor ve Very Peri’nin gelecekle ilgili duygularımızı aktarmak için mükemmel olduğunu da ekliyor. Şimdi, geleceğe umutla bakmak için yepyeni bir rengimiz var!