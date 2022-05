2022 İlkbahar/Yaz trend raporu

MUTLUYUM!

Pantone tarafından yılın rengi seçilen ve menekşe kırmızısının bir alt tonuna sahip olan Very Peri, mavi tonlarının en mutlusu ve en sıcağı olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda metaverse’e ve oyun platformlarına artan ilginin de bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. 2022 İlkbahar/Yaz Defilesi’yle Valentino, mutluluğun zihinden ve tabii ki kalpten geldiğine emin olduğumuz bir bütünlük yakalarken; Missoni, Very Peri iyimserliğini düşük bel pantolonlara olan önyargıya karşı kullanıyor. Alberta Ferretti şovunda ise rüzgarı seven yaz elbiseleri, gülücükleri çoğaltıyor.

Neden önemli? Pantone Renk Enstitüsü’nün yönetici direktörü Leatrice Eiseman: “Geleceği, yeni bir ışıkta gerçekten öne çıkaran bir renk” diyor ve Very Peri’nin gelecekle ilgili duygularımızı aktarmak için mükemmel olduğunu da ekliyor. Şimdi, geleceğe umutla bakmak için yepyeni bir rengimiz var!