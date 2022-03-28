2022 Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısı göz kamaştırdı! İşte öne çıkan stiller
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buldu. 2022 Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısı göz kamaştırdı. İşte Zendaya'dan Penélope Cruz'a, Nicole Kidman'dan Kristen Stewart'a kadar kırmızı halının öne çıkan görünümleri...
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buldu. Son iki yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden sönük geçen Oscar Ödülleri, eski günlerindeki şaşaasına geri döndü. Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdiler. İşte Kırmızı halının diğer öne çıkan görünümleri... (Ayrıca kazananlar listesi için ' Oscar töreninde neler yaşandı?' haberimize bakabilirsiniz)
Zendaya, Valentiono elbisesi ile gecenin parlayan yıldızlarından biriydi. Bulgari takılarıyla tamamladığı ipeksi bluzu ve gümüş pullu eteğiyle geceye damga vuran isimlerden oldu.
İlk kez Oscar adayı olan Kristen Stewart, kırmızı halı görünümü için cesur ve rahat davrandı, siyah bir blazer ile bir şort ve neredeyse tüm düğmeleri açık beyaz bir gömlek giydi.
Lily James, Versace elbisesiyle kuğu gibi görünüyordu.
Hollywood'un sevilen genç yıldızlarından Timothée Chalamet, kırmızı halıya Louis Vuitton imzalı bir takım ile geldi. Kıyafet tercihini gömleksiz siyah pullu bir ceket ve siyah bir pantolondan yana kullandı.
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