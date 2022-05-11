2022 yaz sezonunun 10 saç trendi

Bu yıl güneşin kavurucu sıcakları tenimizi ısıtırken denizden şekillenen saçlarımız ise plajlarda savrulacak. Yaz sezonunu açmaya hazırlanırken bu sezonun saç trendleride belli oldu. Bu sezon hangi modellerini sık sık göreceğiz. Şimdiden ünlülerinde yapmaya başladığı saç modelleri trend radarımıza oturdu. İşte 2022 yaz sezonu için trend olan 10 saç modeli.



1-Belli belirsiz sarılar

2021’de de rövanşta olan ve bu yaz da karşımıza çıkacak güneşten açılmış gibi görünen sarı saç stilinin devam etmesi bekleniyor. Haftada bir mor şampuan kullanarak sarılarınızı küllü bir tonda tutabilirsiniz. Ayrıca mor şampuanlarla bu saçı elde edebilir veya aralara ışıltı attırabilirsiniz.