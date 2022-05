2022 yaz sezonunun 10 saç trendi

2- Örgülü at kuyruğu

Örgülü at kuyruğu modelleri geri döndü. Kylie Jenner'da da gördüğümüz örgülü at kuyrukları tekrardan moda oldu. Hem tarz hem de şık duran bu modeli istediğin her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yaz herkesin kullanacağı kolay modeller arasında olacak.