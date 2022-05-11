2022 yaz sezonunun 10 saç trendi
2022 yaz sezonunu açıyoruz! 2022'de trend olacak saç modelleri neler? Bu sezon ünlü isimlerinde sık sık kullanacağı hangi saç modeller yaza damgasını vuracak. 2022 sezonun en trend ve en göze çarpacak modellerini sıraladık. İşte 10 en iyi trend saç modeli
Bu yıl güneşin kavurucu sıcakları tenimizi ısıtırken denizden şekillenen saçlarımız ise plajlarda savrulacak. Yaz sezonunu açmaya hazırlanırken bu sezonun saç trendleride belli oldu. Bu sezon hangi modellerini sık sık göreceğiz. Şimdiden ünlülerinde yapmaya başladığı saç modelleri trend radarımıza oturdu. İşte 2022 yaz sezonu için trend olan 10 saç modeli.
1-Belli belirsiz sarılar
2021’de de rövanşta olan ve bu yaz da karşımıza çıkacak güneşten açılmış gibi görünen sarı saç stilinin devam etmesi bekleniyor. Haftada bir mor şampuan kullanarak sarılarınızı küllü bir tonda tutabilirsiniz. Ayrıca mor şampuanlarla bu saçı elde edebilir veya aralara ışıltı attırabilirsiniz.
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2- Örgülü at kuyruğu
Örgülü at kuyruğu modelleri geri döndü. Kylie Jenner'da da gördüğümüz örgülü at kuyrukları tekrardan moda oldu. Hem tarz hem de şık duran bu modeli istediğin her yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yaz herkesin kullanacağı kolay modeller arasında olacak.
3- İki yandan topuz
Bu model iki yandan topuz ya da çift topuz olarak geçiyor. Ünlülerden de onay alan bu saç modeli, yaz sıcağında ensenize dökülen saçları yukarı çıkartmanın at kuyruğundan daha eğlenceli bir halidir. Renkli tokalarla daha da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.
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4-Dışa dönük kıvrık saçlar
Zendaya, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian gibi ünlüler bu 90’ların stilinin son zamanlardaki en büyük öncüleri. Bu görüntüyü elde etmenin en kolay yolu ise düzleştirici yardımı ile saçların uçlarını dışa doğru kıvırmak olacaktır.