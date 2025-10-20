2025 Academy Museum gala gerçekleşti: İşte öne çıkan kırmızı halı görünümleri
5. Geleneksel Academy Museum Gala dün akşam Sinema Akademisi Müzesi’nin içinde yer alan Ted Mann Theater‘da düzenlendi. Kırmızı halının en dikkat çeken konukları arasında; Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Zoë Kravitz, Selena Gome, Demi Moore ve birçok isim yer aldı. Bu isimler, seçtikleri cesur ve zarif kıyafetlerle tüm fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Los Angeles'ta düzenlenen 202 Academy Museum Gala, sinema dünyasının en ışıltılı gecelerinden biri olarak kırmızı halıda adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.
Galanın en önemli anlarından biri, sinema sanatına yaptığı katkılardan ötürü “Icon Award” ile ödüllendirilen ünlü oyuncu Penélope Cruz oldu. Ayrıca usta yönetmen Walter Salles de uluslararası sinemadaki vizyoner yaklaşımı nedeniyle “Luminary Award” ile onurlandırıldı.
Penélope Cruz- Chanel
Gala, aynı zamanda ünlü isimlerin şıklıklarını sergiledikleri bir moda şölenine dönüştü. Kırmızı halıya damga vuran isimler arasında Kim Kardashian,Hailey Bieber, Kendall Jenner, Zoë Kravitz, Selena Gomez ve Demi Moore gibi yıldızlar yer aldı.
İşte 2025 Academy Museum Gala kırmızı halısının en iyi görünümleri
Kim Kardashian- Maison Margiela