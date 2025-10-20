2025 Academy Museum gala gerçekleşti: İşte öne çıkan kırmızı halı görünümleri

Galanın en önemli anlarından biri, sinema sanatına yaptığı katkılardan ötürü “Icon Award” ile ödüllendirilen ünlü oyuncu Penélope Cruz oldu. Ayrıca usta yönetmen Walter Salles de uluslararası sinemadaki vizyoner yaklaşımı nedeniyle “Luminary Award” ile onurlandırıldı.

Penélope Cruz- Chanel