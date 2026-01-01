2025 Moda Haftaları'nda hangi trendleri gördük?

Transparan detaylar, hayvan desenleri, maksimalist dokunuşlar ve ekose bu yılın ana trendleri arasında yer alırken, retro esintilerin geri dönüşü modanın kendisini tekrar ederken dönemin ruhuna göre yeniden şekillendiğini bir kez daha gösteriyor.

Bu yıl gerçekleşen en büyük moda haftalarında öne çıkan unutulmaz trendlerin, 2026’da da moda dünyasına yön vermeye devam edeceği ise şüphesiz.