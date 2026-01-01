2025 Moda Haftaları'nda hangi trendleri gördük?
2026'ya 'merhaba' dediğimiz bu ilk günde 2025’in en dikkat çekici trendlerini, moda dünyasının önde gelen markalarının podyum görünümleri üzerinden hatırlayalım! İşte Milano Moda Haftası’ndan Paris Moda Haftası’na uzanan süreçte öne çıkan en büyük moda defileleri...
Transparan detaylar, hayvan desenleri, maksimalist dokunuşlar ve ekose bu yılın ana trendleri arasında yer alırken, retro esintilerin geri dönüşü modanın kendisini tekrar ederken dönemin ruhuna göre yeniden şekillendiğini bir kez daha gösteriyor.
Bu yıl gerçekleşen en büyük moda haftalarında öne çıkan unutulmaz trendlerin, 2026’da da moda dünyasına yön vermeye devam edeceği ise şüphesiz.
TRANSPARAN ŞIKLIK
2025’te romantik modanın geri dönüşüne öncülük eden tek bir trend var ki, o da dantel ve transparan görünüm. Milano Moda Haftası 'nda Dolce&Gabbana ve daha birçok defilede transparan detayların bu sene ön planda olacağının bir göstergesiydi...
MAKSİMALİST DETAYLAR
Moda dünyasına yön veren en büyük moda haftalarından biri olan Paris Moda Haftası'nda en çok ilgi gören defilelerden biri de Chanel tarafından gerçekleştirildi. Klasik Chanel takımları bu sefer daha cesur ve maksimalist bir ifade ile podyumda karşımıza çıkmıştı.
EKOSE ŞIKLIĞI
Londra Moda Haftası'nda Burberry'nin podyumda sergilediği koleksiyonunda ekose detaylar ve güçlü baskılar ve desenler de sunumlar ön plandaydı. 2025'in belki de en iddialı trendlerinden biri olan ekose hem stile klasik bir görünüm verirken hem de güçlü dış giyim parçaları etkileyici silüetleri öne çıkarıyor.