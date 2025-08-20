2025 Sonbahar çanta trendleri: Bu sezonun stilleri gerçek kullanıma yönelik!
Serinleyen havayla birlikte katmanlı giyim heyecanı başlarken, yeni sezonun en güçlü aksesuarı olan çantalar da vitrinlerdeki yerini alıyor. 2025 sonbaharı, mikro çantaların pratiklikten uzak duruşuna bir meydan okuma sunarak, hem şık hem de işlevsel tasarımları ön plana çıkarıyor. Bu sezon, çantalar sadece birer tamamlayıcı değil, tüm kombinin merkezindeki anahtar parça olarak öne çıkıyor.
Artık küçük bir telefondan fazlasını taşımak istiyoruz! Modern kadının dinamik hayatına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan hacimli çantalar, bu sezonun en güçlü trendi. Oversize "tote" çantalar, yumuşak dokulu "hobo" modelleri ve bol kesimli "carry-all" çantalar, şıklığınızdan ödün vermeden tüm eşyalarınızı taşımanıza olanak tanıyor. Bu çantalar, özellikle sade ve minimalist kombinlerle birleştiğinde tüm dikkati üzerine çekiyor.
Bu yıl moda haftalarında kahverengi, süet, yılan derisi, leopar siyah deri, anahtar kilitli çantaları gördük. İşte moda haftalarında modellerin kollarında gördüğümüz sonbaharın trend çantaları...
Prada Re-Edition 2005 Kahverengi Re-Nylon Kadın Omuz Çantası
79.000 TL
Khaite Simona Naturel Yılan Desenli Kadın Deri Çanta
66.195 TL