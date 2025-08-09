2025 Sonbahar-Kış saç renkleri: Soğuk tonların ve derin kahvelerin yükselişi

Zengin Çikolata Tonları (Rich Chocolate Tones)



Zamansız bir klasik olan kahve, bu sezon daha derin ve parlak tonlarıyla geri dönüyor. Yoğun bir renge sahip olan zengin çikolata kahvesi, saçlara doğal bir ışıltı ve lüks bir görünüm katıyor. Her cilt tonuna uyum sağlaması ve kolayca bakım yapılabilmesi sayesinde popülaritesini koruyor.