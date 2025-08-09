2025 Sonbahar-Kış saç renkleri: Soğuk tonların ve derin kahvelerin yükselişi
2025 Sonbahar- Kış sezonu, saç renklerinde sofistike ve doğal bir paleti beraberinde getiriyor. Moda haftalarının podyumlarından gelen sinyaller, bu yılın renk tercihlerinde sıcak tonlardan ziyade daha soğuk, zengin ve derin tonların ön plana çıktığını gösteriyor.
Bu sezon, doğanın zengin renk paletinden ilham alan derin kahveler ve soğuk tonlar, saçlarımıza sofistike bir dokunuş katmaya hazırlanıyor. İşte moda haftalarından öne çıkan 2025 Sonbahar-Kış saç renkleri...
Buzlu Kahve (Iced Brown)
Geleneksel sıcak kahve tonlarına modern bir alternatif sunan buzlu kahve, küllü alt tonlarıyla daha serin ve zarif bir duruş sergiliyor. Bu renk, hem açık hem de buğday tenli kadınlarda yüz hatlarını belirginleştirerek sofistike bir hava yaratıyor.
Zengin Çikolata Tonları (Rich Chocolate Tones)
Zamansız bir klasik olan kahve, bu sezon daha derin ve parlak tonlarıyla geri dönüyor. Yoğun bir renge sahip olan zengin çikolata kahvesi, saçlara doğal bir ışıltı ve lüks bir görünüm katıyor. Her cilt tonuna uyum sağlaması ve kolayca bakım yapılabilmesi sayesinde popülaritesini koruyor.
Canlı Bakır (Vibrant Copper)
Son yılların en popüler renklerinden olan bakır, 2025 sonbaharında daha canlı ve doygun tonlarıyla dikkat çekiyor. Parlak ve enerjik bir renk olan canlı bakır, özellikle açık tenli kadınların yüzüne sıcaklık ve aydınlık katıyor.