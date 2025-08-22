2025 Sonbaharının gözdesi olacak 5 etek stili

Yere kadar uzanan uzunluklardan neredeyse yok denecek kadar kısa mini eteklere kadar, bu sezonun koleksiyonu her durum için bir stil olduğunu kanıtlıyor. 2025 Sonbaharının podyumlarından ilham alan ve sokak stilinde sıkça göreceğimiz en gözde 5 etek modeli ve onları nasıl kombinleyeceğinize dair ipuçları...