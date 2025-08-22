2025 Sonbaharının gözdesi olacak 5 etek stili

Yazlık elbiselerin yerini katmanlı ve daha sıcak parçalara bıraktığı sonbahar mevsimi, gardıroplarımızı yenilemek için en keyifli zamanlardan biridir. Bu yılın gözdesi, şüphesiz ki etekler. Bu sonbaharda farklı kesimleri, kumaşları ve detaylarıyla etekler, her tarza uyum sağlayan joker parçalar olarak öne çıkıyor.

Aybüke Sengir

Yere kadar uzanan uzunluklardan neredeyse yok denecek kadar kısa mini eteklere kadar, bu sezonun koleksiyonu her durum için bir stil olduğunu kanıtlıyor. 2025 Sonbaharının podyumlarından ilham alan ve sokak stilinde sıkça göreceğimiz en gözde 5 etek modeli ve onları nasıl kombinleyeceğinize dair ipuçları...

Maxi Kalem Etekler

Vatkalı premium maxi kalem etek

1.190 TL

Süper Mini Siyah Etekler

Zara mücevherli süper mini etek

1.690 TL

Puantiyeli Etekler 

Mango Puantiye desenli uzun etek

 1.699,99 TL