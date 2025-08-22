2025 Sonbaharının gözdesi olacak 5 etek stili
Yazlık elbiselerin yerini katmanlı ve daha sıcak parçalara bıraktığı sonbahar mevsimi, gardıroplarımızı yenilemek için en keyifli zamanlardan biridir. Bu yılın gözdesi, şüphesiz ki etekler. Bu sonbaharda farklı kesimleri, kumaşları ve detaylarıyla etekler, her tarza uyum sağlayan joker parçalar olarak öne çıkıyor.
Yere kadar uzanan uzunluklardan neredeyse yok denecek kadar kısa mini eteklere kadar, bu sezonun koleksiyonu her durum için bir stil olduğunu kanıtlıyor. 2025 Sonbaharının podyumlarından ilham alan ve sokak stilinde sıkça göreceğimiz en gözde 5 etek modeli ve onları nasıl kombinleyeceğinize dair ipuçları...
Maxi Kalem Etekler
Vatkalı premium maxi kalem etek
1.190 TL
Süper Mini Siyah Etekler
Zara mücevherli süper mini etek
1.690 TL
Puantiyeli Etekler
Mango Puantiye desenli uzun etek
1.699,99 TL