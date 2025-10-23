2025 Sonbaharı'nın trend manikürü: Hailey Bieber'ın tırnakları

Yeni trend olan Kedi Gözü Tırnaklar, özel bir jel oje ile yapılıyor. Bu ojeler, içeriğindeki minik metalik pigmentler sayesinde, oje kurumadan önce güçlü bir mıknatıs yardımıyla tırnağın ortasında dikey veya çapraz bir çizgi halinde toplanıyor.

Sonuç? Tıpkı bir kedi gözü gibi, ışık vurdukça yer değiştiren ve parıldayan, üç boyutlu, derin bir ışıltı.