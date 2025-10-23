2025 Sonbaharı'nın trend manikürü: Hailey Bieber'ın tırnakları
Hailey Bieber, tırnaklarıyla tüm dünyada manikür trendlerini belirleyen bir ikon haline geldi. Ancak 2025 Sonbahar/Kış sezonuyla birlikte, Bieber bir kez daha sahneye çıkarak 'clean girl' estetiğine yeni ve daha sofistike bir dokunuş ekliyor: Kedi Gözü (Cat-Eye) tırnaklar...
Hailey Bieber'ın tırnaklarda birkaç yıl boyunca imza haline gelen sedefli, sütlü ve temiz görünümüyle sadeliği ön plana çıkarıyordu. Ancak sonbahar, daha zengin renkleri ve dokuları davet ederken, Bieber’ın manikürcüsü Zola Ganzorigt bu klasik ışıltıyı bir üst seviyeye taşıdı...
Yeni trend olan Kedi Gözü Tırnaklar, özel bir jel oje ile yapılıyor. Bu ojeler, içeriğindeki minik metalik pigmentler sayesinde, oje kurumadan önce güçlü bir mıknatıs yardımıyla tırnağın ortasında dikey veya çapraz bir çizgi halinde toplanıyor.
Sonuç? Tıpkı bir kedi gözü gibi, ışık vurdukça yer değiştiren ve parıldayan, üç boyutlu, derin bir ışıltı.
2025 Academy Museum Gala’da Los Angeles’ta görüntülenen Hailey Bieber’ın kedi gözü tırnakları, ışık vurdukça parıldıyordu. Bu manikür, 2025 Sonbahar-Kış'ın yeni trendi oldu bile...