2025 sonbaharının yükselen trendi: Çift tonlu loafer rüzgarı
Kontrastın gücünü ayaklara taşıyan çift tonlu loafer’lar, bu sezon moda evlerinin gözdesi. Dior'dan Prada'ya uzanan lüks markaların yeni yorumlarıyla, bu ikonik parça podyumlardan sokak stiline hızla iniyor...
Klasik silüetlerin beklenmedik bir dokunuşla yeniden canlandığı moda dünyasında, 2025 Sonbahar sezonunun yükselen yıldızı iki renkli loafer’lar oldu. Bu ayakkabılar, resmiyeti ve rahatlığı birleştirerek, gardıroplara dinamik ve sofistike bir hava katıyor.
Loafer, zaten zamansız bir parça iken, siyah-beyaz, bej-kahve ve bunun gibi zıt renklerin birleşimiyle baştan yaratılıyor. Bu kontrast oyunu, ayakkabıyı basit bir aksesuardan çıkarıp, tüm kombininizin odak noktası haline getiriyor. İşte markalardan en trend loafer çeşitleri...
Camper Twins Renkli Deri Erkek Makosen K100633-043
8.999 TL
Prada Siyah Çift Renkli Fırçalanmış Deri Kadın Makosen
52.000 TL