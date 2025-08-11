2025 yazının en gözde trendi: Yüzüklü sandalet modelleri
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte gardıroplarımızda en çok yer bulan parçalardan biri de şüphesiz sandaletlerdir. 2025 yaz sezonunda ise sandalet modası, klasik çizgisini bozmadan, minimalist ve modern bir dokunuşla yenileniyor: yüzüklü sandaletler!
Yüzüklü sandaletler, 2025 yazında hem konforundan ödün vermek istemeyenlerin hem de stil sahibi bir duruş arayanların favorisi olmaya aday. İşte markalardan şık ve stil sahibi kadınlar için öneriler...
Lojo - Kadın Poli Taban Yüzüklü Günlük Sandalet Gresley
839.91 TL
H&M Metal Detaylı Sandalet
1.499 TL
Mio Gusto Hanna Kahverengi Yüzüklü Sandalet
1.385 TL