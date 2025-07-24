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2025 yazının plaj ikonları: Ünlülerin tercih ettiği bikini, mayo trendleri ve markaları!
Ünlülerin tatil rotaları kadar, plajlarda tercih ettikleri bikini ve mayo markaları ile stilleri de merak konusu oluyor. 2025 yazı, hem zamansız klasiklere hem de cesur yeni trendlere ev sahipliği yaparak ünlülerin plaj gardıroplarında çeşitlilik sundu. İşte bu yaz plajlarda en çok gördüğümüz ve ünlülerin tercihleriyle öne çıkan bikini, mayo markaları ve popüler trendler...
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Ünlülerin yaz tatili rotaları ve paylaşımları, her yıl olduğu gibi bu yıl da magazin sayfalarını ve sosyal medyayı süslemeye devam ediyor. Biz de sizler için bu yıl plajda giymeyi tercih ettikleri mayo ve bikinileri markalarıyla mercek altına aldık...
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EBRU ŞAHİN
Urban Outfitters Contrast Trim Bikini Bottoms
1.382 TL
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MELİSA DÖNGEL
Sandshaped Simli Mayo Multi
5.995 TL
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DEMET ÖZDEMİR
Zara Hayvan Desenli Bikini Takımı
980 TL