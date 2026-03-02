2026 Actor Awards: En iyi kırmızı halı görünümleri

2026 Aktör Ödülleri (Actor Awards), 1 Mart Pazar günü Los Angeles'taki Shrine Auditorium'da gerçekleşti. Bu yıl isim değişikliğine giden ve yeni bir platformda yayınlanan tören, kırmızı halıdaki konseptiyle dikkat çekti. Elle iş birliğiyle belirlenen "1920’li ve 1930’lu Yılların Hollywood İhtişamı" teması, katılımcıların kıyafet seçimlerine yön verdi.

Teyana Taylor, Chase Infiniti ve Rose Byrne gibi isimler; Chanel ve Louis Vuitton gibi moda evlerinin tasarımlarıyla bu tarihi temayı kişisel stillerine uyarladı. Sinema ve televizyon dünyasından Jenna Ortega, Kate Hudson ve Demi Moore gibi pek çok ismin katıldığı tören, klasik Hollywood estetiğinin güncel yorumlarına ev sahipliği yaptı.

İşte gecenin öne çıkan kırmızı halı görünümleri...