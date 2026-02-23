2026 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu: İşte öne çıkan kırmızı halı görünümleri

İngiliz sinemasının en prestijli gecesi olan 79. BAFTA Ödülleri, 22 Şubat 2026 Pazar akşamı Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema dünyasının kalbinin attığı gecede, ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da uzun süre konuşulacak cinstendi. İşte kırmızı halıya damga vuran stiller...

Özge Çolak

 Kate Middleton ve Prens William

Kate Middleton elbise: Gucci 

Monica Belluci - Stella McCartney

 Paul Mescal and Gracie Abrams 

Elbise: Chanel

Takım elbise: Prada 

Emma Stone - Louis Vuitton