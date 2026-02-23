2026 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu: İşte öne çıkan kırmızı halı görünümleri
İngiliz sinemasının en prestijli gecesi olan 79. BAFTA Ödülleri, 22 Şubat 2026 Pazar akşamı Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema dünyasının kalbinin attığı gecede, ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da uzun süre konuşulacak cinstendi. İşte kırmızı halıya damga vuran stiller...
1 / 13
Kate Middleton ve Prens William
Kate Middleton elbise: Gucci
2 / 13
Monica Belluci - Stella McCartney
3 / 13
Paul Mescal and Gracie Abrams
Elbise: Chanel
Takım elbise: Prada
4 / 13
Emma Stone - Louis Vuitton