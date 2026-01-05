2026 Critics Choice Awards'ın en iyi stil görünümleri
2026 ödül sezonu tüm hızıyla devam ederken, yılın en prestijli törenlerinden biri olan Critics Choice Awards, Los Angeles’ta gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ancak geceye damga vuran sadece ödüller değil, Hollywood yıldızlarının kırmızı halıda sergilediği yüksek moda anlayışıydı...
1995’ten bu yana her yıl düzenlenen 'Critics Choice Ödülleri' sahiplerini buldu. 2026 trendlerinin ilk ipuçlarını veren, zarafetin modern dokunuşlarla birleştiği 2026 Critics Choice Awards'ın en iyi stil görünümlerini mercek altına alıyoruz...
Jessica Biel
Mia Goth
Elle Fanning
Ariana Grande