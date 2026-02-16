Anasayfa Moda 2026 Film Independent Spirit Ödülleri: Nina Dobrev, Kirsten Dunst, Kaia Gerber'in kırmızı halı görünümleri
2026 Film Independent Spirit Ödülleri: Nina Dobrev, Kirsten Dunst, Kaia Gerber'in kırmızı halı görünümleri
Bağımsız sinema ve televizyonun en iyilerinin belirlendiği 2026 Film Independent Spirit Ödülleri, ödül sezonu kapsamında düzenlendi. Nina Dobrev, Issa Rae ve Keke Palmer gibi isimlerin katıldığı törende, davetliler kırmızı halıda bir araya geldi.
41. Film Independent Spirit Ödülleri, Pazar günü Sunset Bulvarı’nda gerçekleştirildi. 2026 ödül takvimi devam ederken, Ego Nwodim’in sunuculuğunu üstlendiği gecede; Spirit Ödülleri’nde aday gösterilen Peter Hujar’s Day, The Plague, Sorry Baby, Train Dreams ve Twinless gibi yapımların ekipleri yer aldı.
Bu yıl Santa Monica Pier yerine Hollywood Palladium’da düzenlenen törende; Nina Dobrev, Kaia Gerber, Zoey Deutch, Rose Byrne ve Dylan O’Brien gibi isimler kırmızı halıdaydı.
İşte, Film Independent Spirit Ödülleri’nden öne çıkan kırmızı halı görünümleri...
Kaia Gerber
Fotoğraf: Getty Images
Nina Dobrev, Carolina Herrera giyiyor.
Fotoğraf: Getty Images
Rose Byrne, Loewe giyiyor.
Fotoğraf: Getty Images