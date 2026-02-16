2026 Film Independent Spirit Ödülleri: Nina Dobrev, Kirsten Dunst, Kaia Gerber'in kırmızı halı görünümleri

41. Film Independent Spirit Ödülleri, Pazar günü Sunset Bulvarı’nda gerçekleştirildi. 2026 ödül takvimi devam ederken, Ego Nwodim’in sunuculuğunu üstlendiği gecede; Spirit Ödülleri’nde aday gösterilen Peter Hujar’s Day, The Plague, Sorry Baby, Train Dreams ve Twinless gibi yapımların ekipleri yer aldı.



Bu yıl Santa Monica Pier yerine Hollywood Palladium’da düzenlenen törende; Nina Dobrev, Kaia Gerber, Zoey Deutch, Rose Byrne ve Dylan O’Brien gibi isimler kırmızı halıdaydı.

İşte, Film Independent Spirit Ödülleri’nden öne çıkan kırmızı halı görünümleri...