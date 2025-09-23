2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Londra Moda Haftası, 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı. Defilelerde podyumlar kadar, ön sıralarda oturan yıldızların stilleri de göz kamaştırdı...

Aybüke Sengir

2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı - Resim : 1

Moda maratonu, New York'un ardından şimdi Londra Moda Haftası ile tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe günü kapılarını açan etkinlikte, modaevleri 2026 İlkbahar/Yaz sezonuna ait en yeni ve en iddialı kreasyonlarını sergilemeye devam ediyor.

2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı - Resim : 2

Moda dünyasının yıldızları, Londra Moda Haftası için İngiliz başkentinde buluştu. Defileye katılan ünlü isimlerin ön sıra tarzlarını sizler için derledik...

2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı - Resim : 3

Emily Ratajkowski

2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı - Resim : 4

Leonie Hann