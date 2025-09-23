2026 İlkbahar/Yaz Londra Moda Haftası'na katılan ünlülerin ön sıra tarzı

Moda maratonu, New York'un ardından şimdi Londra Moda Haftası ile tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe günü kapılarını açan etkinlikte, modaevleri 2026 İlkbahar/Yaz sezonuna ait en yeni ve en iddialı kreasyonlarını sergilemeye devam ediyor.