Bu kışın trend parçası: Üçgen atkılar
2026 kış sezonunda gardırobunuza farklılık katmak ve kombinlerinizde daha hareketli, iddialı bir duruş sergilemek istiyorsanız, bu parçayı kesinlikle gözden kaçırmamalısınız: Üçgen atkılar...
Bu kış stilinize hem zarif hem de eğlenceli bir dokunuş katmak istiyorsanız, küçük ve şık bir üçgen atkı tam size göre. Geçen yıl fark etmeye başladığımız bu atkılar, 12 ay geçmesine rağmen hâlâ kışın en gözde ‘olmazsa olmaz’ aksesuarları arasında.
İPEK FULARLARIN YERİNİ BU SEZON KAŞMİR VE YÜN ALIYOR
İpek fuların o bildiğimiz zarif silüeti, bu sezon kaşmir ve yünün sıcaklığıyla yeniden yorumlanıyor. Üçgen örgü atkılar, kış gardırobunda ipeğin klasik zarafetini korurken, sunduğu konforla her görünümü zahmetsizce bir üst seviyeye taşıyor.
KIŞIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN AKSESUARLARI ARASINDA
Kolayca bağlanmaları, boyunda veya başta şapka yerine kullanılabilmeleri ve her kombini anında şık hale getirmeleriyle öne çıkıyorlar. Sonuç olarak, üçgen atkılar sezonun trendlerini domine etmeye devam ediyor ve en çok tercih edilen aksesuarlar arasında yerini sağlamlaştırıyor.
SEZONUN RENGİ: PARLAK KIRMIZI
Moda dünyasının radarında bu sezon özellikle parlak kırmızı modeller var. Bu atkılar, kışın sıkça tercih edilen tek renkli ve sakin kombinleri hareketlendirmek, en sade görünüme bile anında karakter katmak için ideal bir seçim.