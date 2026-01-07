Bu kışın trend parçası: Üçgen atkılar

Bu kış stilinize hem zarif hem de eğlenceli bir dokunuş katmak istiyorsanız, küçük ve şık bir üçgen atkı tam size göre. Geçen yıl fark etmeye başladığımız bu atkılar, 12 ay geçmesine rağmen hâlâ kışın en gözde ‘olmazsa olmaz’ aksesuarları arasında.