2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri

Kış aylarında kalın kabanların ve büyük atkıların arasında kaybolmayan, karakteri olan parçalar öne çıkıyor. Bu sezon "sessiz lüks" yerini biraz daha dokulu ve dikkat çekici formlara bırakıyor...

Aybüke Sengir

1 / 10
2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri - Resim : 1

2026 kış sezonu, çanta dünyasında hem geçmişin nostaljik esintilerini hem de geleceğin maksimalist konforunu bir araya getiriyor. Bu yıl çantalar sadece birer aksesuar değil, kombinin ana karakteri olmaya kararlı. İşte podyumlardan sokak stiline taşınan, 2026 kış sezonunun en trend çanta modelleri...

Chiara King, Paris Moda Haftası - Balmain 

2 / 10
2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri - Resim : 2

Tory Burch Desenli Kadın Alışveriş Çantası

20.950 TL

3 / 10
2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri - Resim : 3

Beymen Aria Kahverengi Kadın Alışveriş Çantası

7.117,50 TL

4 / 10
2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri - Resim : 4

Valentino Garavani Growl Medium Kadın Deri Alışveriş Çantası

188.950 TL