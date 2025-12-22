2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri

2026 kış sezonu, çanta dünyasında hem geçmişin nostaljik esintilerini hem de geleceğin maksimalist konforunu bir araya getiriyor. Bu yıl çantalar sadece birer aksesuar değil, kombinin ana karakteri olmaya kararlı. İşte podyumlardan sokak stiline taşınan, 2026 kış sezonunun en trend çanta modelleri...

Chiara King, Paris Moda Haftası - Balmain