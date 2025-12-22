2026 Kış sezonunun öne çıkan kışlık çanta trendleri
Kış aylarında kalın kabanların ve büyük atkıların arasında kaybolmayan, karakteri olan parçalar öne çıkıyor. Bu sezon "sessiz lüks" yerini biraz daha dokulu ve dikkat çekici formlara bırakıyor...
2026 kış sezonu, çanta dünyasında hem geçmişin nostaljik esintilerini hem de geleceğin maksimalist konforunu bir araya getiriyor. Bu yıl çantalar sadece birer aksesuar değil, kombinin ana karakteri olmaya kararlı. İşte podyumlardan sokak stiline taşınan, 2026 kış sezonunun en trend çanta modelleri...
Chiara King, Paris Moda Haftası - Balmain
Tory Burch Desenli Kadın Alışveriş Çantası
20.950 TL
Beymen Aria Kahverengi Kadın Alışveriş Çantası
7.117,50 TL
Valentino Garavani Growl Medium Kadın Deri Alışveriş Çantası
188.950 TL