2026 Kışı'nın yıldızı olacak 6 kaban modeli
2026 kışında kabanlar, stilimizin en güçlü ve en "konuşkan" parçasına dönüşüyor. Podyumlardan sokak stiline sızan en yeni trendlerle, bu sezon hem sıcacık kalacak hem de zarafetinizle göz kamaştıracaksınız. İşte 2026 kışına damga vuracak o modeller...
Neredeyse yere değen maksi boy kaşe kabanlar, her türlü kombini anında "lüks" bir seviyeye taşıyor. İşte 2026 Kışı'nı geçirebileceğiniz 6 kaban modeli...
Credit: Pinterest @lucette24
Credit: Pinterest @darelle9
Credit: Instagram @vladislava.r
Credit: Instagram @katherine_bondd