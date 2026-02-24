2026 Met Gala Dress Code’u açıklandı: 'Moda Sanattır'
Moda takviminin en görkemli randevusu için geri sayım resmen başladı. 4 Mayıs 2026 gecesi Metropolitan Sanat Müzesi’nin ikonik merdivenlerinde gerçekleşecek Met Gala, bu yıl sınırları ortadan kaldıran bir temayla karşımıza çıkıyor: “Moda Sanattır” (Fashion is Art)...
Yılın en büyük moda olayında ünlü isimlerin hangi konseptle boy göstereceği ise belli oldu: ‘Fashion is Art.’ Bu tema ile kırmızı halının, müze salonlarını aratmayacak bir sanat galerisine dönüşmesi bekleniyor.
Bu tema, Met’in geniş koleksiyonunda insan formunun tasvir ve yorumları üzerinden “giyinmiş bedenin merkeziliğini” inceleyen Costume Art sergisinin ruhunu kusursuz şekilde yansıtıyor.
Yaklaşık 400 parçadan oluşan ve Met’in Büyük Salon’unun yanındaki yeni Condé M. Nast Galerileri’nde sergilenecek olan seçki; Kostüm Enstitüsü’nden giysileri, 5.000 yıllık sanat tarihine yayılan resim, heykel ve diğer sanat eserleriyle bir araya getiriyor.
Daha önce duyurulduğu üzere 2026 Met Gala’nın eş başkanları Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour. Anthony Vaccarello ve Zoë Kravitz’in eş başkanlığını yaptığı Gala Ev Sahipliği Komitesi’nde ise Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson ve Yseult yer alıyor.