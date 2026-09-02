2026 sonbahar modasında öne çıkan 5 çanta trendi

Sonbahar rüzgarları gardıroplarımızı yenilemeye davet ederken, sezonun stil kodları da netleşmeye başladı. 2026 sonbahar modası; fonksiyonelliği şıklıkla, geçmişin zamansız çizgisini ise modern dokunuşlarla bir araya getiriyor. Kombinlerin en güçlü tamamlayıcısı olan çantalar ise bu sezon adeta birer stil beyanı niteliğinde...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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2026 sonbahar modasında öne çıkan 5 çanta trendi - Resim : 1

İşte yeni sezonda sokak stilinden davetlere kadar her yerde sıklıkla göreceğimiz, yatırıma değer 2026 sonbaharının öne çıkan 5 çanta trendi...

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2026 sonbahar modasında öne çıkan 5 çanta trendi - Resim : 2

Miu Miu Beau Kahverengi Deri Üstten Saplı Kadın El Çantası

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2026 sonbahar modasında öne çıkan 5 çanta trendi - Resim : 3

Coach Empire Kahverengi Kadın Deri Çanta

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2026 sonbahar modasında öne çıkan 5 çanta trendi - Resim : 4

Bloominbag Crescente Walnut Suede Kahverengi Süet Deri Kadın Omuz Çantası