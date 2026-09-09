Anasayfa Moda 2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe
2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe
2026 Sonbahar sezonu, ezberlenmiş toprak tonlarının ve mat kahverengilerin gölgesinden sıyrılarak yüksek enerjili bir renk paletine kapılarını aralıyor. Podyumlardan sokak stiline uzanan bu yeni sezonda, kışın soğuk havasını kıracak cesur, zarif ve karakterli renkler ön plana çıkıyor...
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İşte 2026 Sonbahar gardırobunuza mutlaka eklemeniz gereken moda haftalarından önce çıkan anahtar tonlar...
Celia Kritharioti - Paris Moda Haftası
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Toz pembe
Chanel - Defile - Paris Moda Haftası - Haute Couture Sonbahar/Kış 2026/2027
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Domates kırmızısı
Celia Kritharioti - Podyum - Paris Moda Haftası - Haute Couture Sonbahar/Kış 2026/2027
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Elektrik ve kobalt mavisi
Chloé - Defile - Paris Moda Haftası - Kadın Giyim Sonbahar/Kış 2026-2027