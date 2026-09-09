2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe

2026 Sonbahar sezonu, ezberlenmiş toprak tonlarının ve mat kahverengilerin gölgesinden sıyrılarak yüksek enerjili bir renk paletine kapılarını aralıyor. Podyumlardan sokak stiline uzanan bu yeni sezonda, kışın soğuk havasını kıracak cesur, zarif ve karakterli renkler ön plana çıkıyor...

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2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe - Resim : 1

İşte 2026 Sonbahar gardırobunuza mutlaka eklemeniz gereken moda haftalarından önce çıkan anahtar tonlar...

Celia Kritharioti - Paris Moda Haftası 

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2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe - Resim : 2

Toz pembe

Chanel - Defile - Paris Moda Haftası - Haute Couture Sonbahar/Kış 2026/2027

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2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe - Resim : 3

Domates kırmızısı

Celia Kritharioti - Podyum - Paris Moda Haftası - Haute Couture Sonbahar/Kış 2026/2027

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2026 Sonbahar renk paleti: Elektrik ve kobalt mavisi, domates kırmızısı, Kraliyet moru, toz pembe - Resim : 4

Elektrik ve kobalt mavisi

Chloé - Defile - Paris Moda Haftası - Kadın Giyim Sonbahar/Kış 2026-2027