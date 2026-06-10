2026 Yaz sokak modası: 5 trend

Güneşin enerjisini en yüksek perdeden hissettirdiği, sokakların adeta canlı birer podyuma dönüştüğü 2026 yaz sezonu, moda dünyasında ezberleri bozan bir stil devrimine imza atıyor. Bu yaz, alışılagelmiş kalıplar ve sıradan eşleşmeler yerini tamamen özgür, vizyoner ve kontrastların gücünden beslenen yeni bir sokak modası anlayışına bırakıyor.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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2026 Yaz sokak modası: 5 trend - Resim : 1

İşte bu sıcak sezonda gardırobunuza taze bir soluk getirecek ve adımlarınızdan söz ettirecek, 2026 yazının sokak stiline yön veren 5 iddialı trendi..

Credit: Pinterest @laine3967

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2026 Yaz sokak modası: 5 trend - Resim : 2

Puantiyeli Bandanalar

Credit: Pinterest @Fatimasegovia_

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2026 Yaz sokak modası: 5 trend - Resim : 3

Bel Fuları

Credit: Pinterest @ella_ailu

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2026 Yaz sokak modası: 5 trend - Resim : 4

Capriler

Credit: Pinterest @evsokolovaaa