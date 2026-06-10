2026 Yaz sokak modası: 5 trend
Güneşin enerjisini en yüksek perdeden hissettirdiği, sokakların adeta canlı birer podyuma dönüştüğü 2026 yaz sezonu, moda dünyasında ezberleri bozan bir stil devrimine imza atıyor. Bu yaz, alışılagelmiş kalıplar ve sıradan eşleşmeler yerini tamamen özgür, vizyoner ve kontrastların gücünden beslenen yeni bir sokak modası anlayışına bırakıyor.
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İşte bu sıcak sezonda gardırobunuza taze bir soluk getirecek ve adımlarınızdan söz ettirecek, 2026 yazının sokak stiline yön veren 5 iddialı trendi..
Credit: Pinterest @laine3967
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Puantiyeli Bandanalar
Credit: Pinterest @Fatimasegovia_
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Bel Fuları
Credit: Pinterest @ella_ailu
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Capriler
Credit: Pinterest @evsokolovaaa