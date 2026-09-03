2026 Yaz sokak modasında hangi 5 trendi gördük?
Güneşin enerjisini en yüksek perdeden hissettirdiği, sokakların adeta canlı birer podyuma dönüştüğü 2026 yaz sezonu, moda dünyasında ezberleri bozan bir stil devrimine imza attı. Bu yaz, alışılagelmiş kalıplar ve sıradan eşleşmeler yerini tamamen özgür, vizyoner ve kontrastların gücünden beslenen yeni bir sokak modası anlayışına bıraktı.
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İşte 2026 yazının sokak stiline yön veren 5 iddialı trendi..
Credit: Pinterest @laine3967
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Puantiyeli Bandanalar
Credit: Pinterest @Fatimasegovia_
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Bel Fuları
Credit: Pinterest @ella_ailu
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Capriler
Credit: Pinterest @evsokolovaaa