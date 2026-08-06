2026 yaz trendi: Loafer kombinleme sanatı
Klasik İtalyan şıklığından İngiliz tarzına, sokak stilinden zahmetsiz ofis zarafetine... Zamansızlığın en sağlam temsilcilerinden biri olan loafer, gardıropların en joker ve en kurtarıcı ayakkabı modellerinin başında geliyor. Hem konforu hem de sofistike duruşu bir arada sunan bu ikonik parça, doğru parçalarla bir araya getirildiğinde sıradan bir kombini anında bir üst seviyeye taşıma gücüne sahip...
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Peki, günümüz moda anlayışında loafer ayakkabılar nasıl kombinlenir? İşte loafer kombinleme sanatı...
Credit: Pinterest @annmericanpie
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Credit: Pinterest @TheOutfitEditbyAna
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Credit: Pinterest @mollysummers199
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Credit: Pinterest @07njain