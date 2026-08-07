2026 yazında bronz tene yakışan manikür trendleri
Yazın gardıroplardan makyaj çantalarına kadar her alanda daha sıcak, enerjik ve ışıltılı bir dönüşüm başlar. Ancak bronzlaşan tenin zarafetini tamamlayan en önemli detaylardan biri şüphesiz ki özenle seçilmiş bir manikürdür...Peki, bronz tene hangi manikür yakışır?
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İşte bu yaz bronz teninize seviye atlatacak ve ellerinizde adeta bir tatil ışıltısı yaratacak en popüler manikür trendleri...
Credit: Pinterest @lovealways_kj
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Credit: Pinterest @SpecialKayAl
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Credit: Pinterest @workbydaia
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Credit: Pinterest @Nails_byAnah