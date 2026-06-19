2026 yazının stil sahibi bikini ve mayo trendleri
Bu yaz bikini ve mayo trendleri plaj stilini sadece tatil bavullarının bir parçası olmaktan çıkarıp doğrudan yaz gardırobunun tam merkezine yerleştiriyor. Sahiller, popüler kültürün geçici akımları yerine zamansızlık sunan stillerle öne çıkıyor.
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2026 yazında güneşin tadını çıkarırken şıklığından ödün vermeyenler için sezonun en trend bikini ve mayolarını bir araya getirdik...
Credit: Pinterest @macintoshgolfto
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Alexendra Miro
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Mango
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Zara