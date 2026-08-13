2026 yazının trend kalıcı kadın parfümleri

Eskiden "yaz parfümü" denildiğinde akla ilk gelen hafif, ferah ama ne yazık ki ömrü oldukça kısa narenciye kolonyalarıydı. Fakat 2026 yaz parfümeri trendleri bu kuralı tamamen yıkıyor. İşte 2026 yazının en trend kalıcı kadın parfümleri...