2026 yazının trend kalıcı kadın parfümleri
Güneşin cildi ısıttığı, deniz tuzunun rüzgâra karıştığı ve yaz akşamlarının o tatlı telaşının başladığı günlerdeyiz. Yaz mevsiminde stilimizi tamamlayan en güçlü, en görünmez ama en akılda kalıcı imzamız şüphesiz kokumuz. Ancak yaz sıcakları geldinde parfüm dünyasında değişmeyen bir mücadele de başlar: Yüksek sıcaklık, nem ve tenin doğal ısı artışı yüzünden uçup giden, birkaç saat içinde izini kaybeden kokular...
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Eskiden "yaz parfümü" denildiğinde akla ilk gelen hafif, ferah ama ne yazık ki ömrü oldukça kısa narenciye kolonyalarıydı. Fakat 2026 yaz parfümeri trendleri bu kuralı tamamen yıkıyor. İşte 2026 yazının en trend kalıcı kadın parfümleri...
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Narciso Rodriguez for her (Meyveli Çiçeksi) Misk Eau De Parfüm
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Jean Paul Gaultier La Belle Pavi (Lotus çiçeği, narin irisin pudramsı)
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Gucci Bloom - Eau de Parfum (Yasemin, Sümbülteber, Rangoon sarmaşık)