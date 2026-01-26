2026'da bilmeniz gereken renk trendi "soğuk mavi": Gardırobunuza eklemeniz gereken soğuk mavi ürün seçkisi

Buz gibi bir buzulun donuk tonunu andıran bu dingin renk, 2026 İlkbahar sezonuna ait birçok tasarımcı koleksiyonunda karşımıza çıkarak popülaritesinde büyük bir artışa işaret etti.

Simone Rocha, bu soğuk tonu çiçek detayları ve zarif inci süslemelerle bezeli, narin bir şifon elbisede sergiledi. Victoria Beckham ise dantel detaylarla tamamlanmış, işlemeli bir midi elbiseyle daha zarif bir yaklaşım benimsedi. Tibi ise daha rahat bir hava yakalayarak, bebek mavisi bir balıkçı yaka kazağı bol paça kot pantolon ve payetli parmak arası terliklerle kombinledi.

Pinterest @isabellepilier