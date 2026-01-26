2026'da bilmeniz gereken renk trendi "soğuk mavi": Gardırobunuza eklemeniz gereken soğuk mavi ürün seçkisi
2026’nın gözde renk trendlerinin birçoğu yüksek doygunluğa sahip ve oldukça dikkat çekici olsa da, renk skalasının daha sade ucunda yer alan tonlar da öne çıkıyor. Bunların başında ise soğuk mavi geliyor. İşte gardırobunuza eklemeniz gereken soğuk mavi ürün seçkisi...
Buz gibi bir buzulun donuk tonunu andıran bu dingin renk, 2026 İlkbahar sezonuna ait birçok tasarımcı koleksiyonunda karşımıza çıkarak popülaritesinde büyük bir artışa işaret etti.
Simone Rocha, bu soğuk tonu çiçek detayları ve zarif inci süslemelerle bezeli, narin bir şifon elbisede sergiledi. Victoria Beckham ise dantel detaylarla tamamlanmış, işlemeli bir midi elbiseyle daha zarif bir yaklaşım benimsedi. Tibi ise daha rahat bir hava yakalayarak, bebek mavisi bir balıkçı yaka kazağı bol paça kot pantolon ve payetli parmak arası terliklerle kombinledi.
Pinterest @isabellepilier
Soğuk mavi, Pre-Fall koleksiyonlarında da kendine güçlü bir yer buldu. Veronica Beard, Ulla Johnson ve Carolina Herrera’nın koleksiyonlarına atılan kısa bir bakış bile, yükselişte olan bu nötr tonun yıl boyunca etkisini sürdüreceğini ortaya koyuyor. Tüketiciler de bu trende kayıtsız kalmıyor: Pinterest’te “cool blue” aramalarının geçen yıla kıyasla %85 oranında arttığı görülüyor.
Eğer siz de soğuk maviye kapıldıysanız,birçok markada derlediğimiz seçkide yer alan parçalara göz atmak için okumaya devam edin.
Pinterest @WhoWhatWear
ZARA- Yün kaban
Puma Select- Speedcat Faded Sneaker