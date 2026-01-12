83. Altın Küre Ödülleri'nde en gözde yıldızların takı tercihi: Bvlgari oldu
Altın Küre Ödülleri (Golden Globes), sadece sinema ve televizyon dünyasının başarılarını kutlamakla kalmadı; aynı zamanda Beverly Hills’i devasa bir mücevher sergisine dönüştürdü. Gecenin en çok konuşulan moda başlığı ise kuşkusuz, Hollywood’un en gözde yıldızlarının şıklıklarını Bvlgari’nin eşsiz tasarımlarıyla taçlandırmasıydı...
83. Altın Küre Ödülleri, sinema başarılarının ötesinde, gecenin gerçek kahramanı; ihtişamlı elbiselerin üzerine adeta birer yıldız gibi düşen mücevherler oldu. Ünlü yıldızların tek bir ortak noktası vardı: O da Bvlgari tercihi...
Priyanka Chopra Jonas, elmas yüzük ve elmas küpeleriyle eşleştirdiği High Jewelry mavi safir kolyeyi seçti.
Credit: Golden Globes
Kolye: 276164
Yüzük: 269311
Küpe: 267120
1 oval safir yüzük Royal Blue 7.39 ct: 275944
Lisa Manobal, High Jewelry beyaz altın inci kolye seçti ve bu gece için High Jewelry elmas yüzük ve B.zero1 beyaz elmas küpelerle eşleştirdi.
Credit: Golden Globes