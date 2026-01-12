83. Altın Küre Ödülleri'nde en gözde yıldızların takı tercihi: Bvlgari oldu

83. Altın Küre Ödülleri, sinema başarılarının ötesinde, gecenin gerçek kahramanı; ihtişamlı elbiselerin üzerine adeta birer yıldız gibi düşen mücevherler oldu. Ünlü yıldızların tek bir ortak noktası vardı: O da Bvlgari tercihi...