90'lar bizi çağırıyor: Ekoseli gömlekler belimize geri döndü!
Bir zamanlar Kurt Cobain'in sahneden indirmediği, 2010'ların ortalarında ise "Tumblr" gençliğinin üniforması olan ekoseli gömlekler, 2025 sonbahar ve kış sezonunda belimizde bir aksesuar olarak yerini alıyor...
Geri dönüş başladı: 1990'ların ve 2010'ların ikonik "uğraşılmamış ama havalı" silüeti ekoseli gömlek, şimdi 2025'in anahtar parçası!
Ekoseli gömleğin bele bağlanması, sadece nostaljik bir anı değil, aynı zamanda mevsim geçişlerinin kurtarıcısı ve şehirli, rahat stilin en güçlü kodlarından biri haline geliyor. Peki, bu ikonik trendi 2025 dinamikleriyle nasıl modernize edebiliriz?
Credit: Pinterest @nanacutnana
Credit: Pinterest @veroniikaaat
Credit: Pinterest @bessonovakatrin