90'lar bizi çağırıyor: Ekoseli gömlekler belimize geri döndü!

Ekoseli gömleğin bele bağlanması, sadece nostaljik bir anı değil, aynı zamanda mevsim geçişlerinin kurtarıcısı ve şehirli, rahat stilin en güçlü kodlarından biri haline geliyor. Peki, bu ikonik trendi 2025 dinamikleriyle nasıl modernize edebiliriz?

Credit: Pinterest @nanacutnana