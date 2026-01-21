A.B.İ. dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun son bölüm kombinleri
A.B.İ. dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, her hafta merakla beklenen dizi kombinleriyle de moda dünyasına yön vermeye devam ediyor. Çağla'nın kombinlerini mercek altına aldık...
A.B.İ. dizisinin 'Çağla'sı Afra Saraçoğlu, son bölümde sergilediği şıklıkla, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Biz de sizler için kombinlerin markalarını bulduk!
Lacivert Takım: Beymen Club
Elbise: Heylea Official
Çanta: Serena Uziyel
Takım Elbise: Museforall