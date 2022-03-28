After Party zamanı! 2022 Vanity Fair Oscar Partisinden görünümler
Bu sene Oscar Ödül Töreni kırmızı halı görünümleri çok konuşulacak! Fakat dahası da var. Oscar Ödülleri Töreninden sonra yıldızlar Vanity Fair partisine katıldı. Ünlü isimler şıklıklarını Vanity Fair partisinde de konuşturdular. İşte göz kamaştırıcı geceden görünümler...
2022 Oscar Ödül Töreni tamamlandıktan sonra, yıldızlar kutlamaları sürdürmek için Vanity Fair'in partisine gitti. Vanity Fair partisi içinde de ayrıca bir kırmızı halı görünümleri yer alıyordu. Gecede Shira Haas, Vanessa Hudgens, Hailey Bieber, Jessica Chastain göz kamaştırdı. Daha pek çok görünüm gecede dikkat çekerken bizde bir kaçını sizler için derledik. İşte o görünümler... (Ayrıca Oscar Ödül Törenin'den kırmızı halı görünümlerini görmek için '2022 Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısı göz kamaştırdı!' haberimize de bakabilirsiniz.)
Mackenzie Davis, geceye Prada elbisesi ile katıldı.
Unorthodox dizisi ile yıldızı parlayan Shira Haas, after party için siyah Prada elbise tercih etti.
Sheila Atim, geceye Prada elbisesi ile katılan bir başka isim oldu.
Kelvin Harrison Jr. bordo renkli Prada bir tulum ile çok şık duruyordu.