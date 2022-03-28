After Party zamanı! 2022 Vanity Fair Oscar Partisinden görünümler

2022 Oscar Ödül Töreni tamamlandıktan sonra, yıldızlar kutlamaları sürdürmek için Vanity Fair'in partisine gitti. Vanity Fair partisi içinde de ayrıca bir kırmızı halı görünümleri yer alıyordu. Gecede Shira Haas, Vanessa Hudgens, Hailey Bieber, Jessica Chastain göz kamaştırdı. Daha pek çok görünüm gecede dikkat çekerken bizde bir kaçını sizler için derledik. İşte o görünümler... (Ayrıca Oscar Ödül Törenin'den kırmızı halı görünümlerini görmek için '2022 Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısı göz kamaştırdı!' haberimize de bakabilirsiniz.)

Mackenzie Davis, geceye Prada elbisesi ile katıldı.