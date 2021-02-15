Alexander McQueen, İlkbahar Yaz 2021 sezonu için koleksiyonu özüne döndürüyor

Tasarımcı Sarah Burton, insan bağlantısını ve duygusunu keşfeden ALEXANDER MCQUEEN İlkbahar Yaz 2021 koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon şekil, siluet ve hacme odaklanırken, temel kıyafetlerin güzelliğini geri getiriyor.

ALEXANDER MCQUEEN İlkbahar Yaz 2021 Koleksiyonu

Film yapımcısı Jonathan Glazer, Alexander McQueen'in kadın SS21 ve erkeklerin Pre - AW21 koleksiyonundan görünümlerin yer aldığı First Light filmini yönetti. Prodüksiyon sorumlusu Bugs Hartley, seçkin prodüksiyonu ile Medb Riordan ve prodüksiyon tasarımından ise Chris Oddy'nin kalemiydi. Güzellik ise saç stilisti Holli Smith, makyaj sanatçısı Miranda Joyce ve anikürcü Ama Quashie'nin eseriydi. Fotoğraf rehberi Lukasz Zal, editör Paul Watts, ses tasarımı Johnnie Burn, VFX Süpervizörü Bodie Clare.

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