2020 yazında plajları kırmızılar, turuncular ve pembeler süsleyecek. Hayvan desenli ve tek omuzlu olanlar da sahillerdeki yerini her zamanki gibi alacak ama bundan fazlası var!

Çiçekler, hayvan desenleri, çarpıcı turuncular ve metalikler; tek omuzlar, bağcıklar, fırfırlar, metal halkalar bu sene de karşımıza çıkacak. 2020 yazında dikkatimizi çekecek olan en belirgin yenilik yüksek yakalar ve uzun kollar. Kol ve omuz bölgelerini korumak isteyenler aynı zamanda yeni bir akımı da başlatacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaza damga vuran V yakalar çabuk unutuldu. Şık bir bluzdan hiçbir farkı olmayan yeni yüksek yaka mayolar dikkatleri üzerine toplayacak. 2020, klasiklerden vazgeçilmeyen bir yıl, plajlarda farklı tarzlarla dikkat çekmek bu yüzden belki daha da kolay.

Doğru Çizgiler

Doğru kalınlık seçildiğinde çizgili mayolar harika bir illüzyon yaratır. Gençliği ve canlılığı simgeleyen bu model hem klasikler arasındaki hem de 2020 plajlarındaki yerini alıyor. Kemerle kullanıldığında da harika bir denge yaratılıyor.





Plajlara Çok Yakışan Bir Aksesuar

Sadece kemer detayı için tercih edilebilir mayolara da alıcı gözle bakmakta fayda var. Plaj şıklığını artıran bir aksesuar olan kemer, bazı modellerin cazibesini ikiye katlıyor.





Romantik Renkler

Bu yılın pembe, mercan, lila tonları romantik örgü ya da tek omuzlu modellerle birleşince ortaya zamanın ruhuna ayak uyduran klasik bir tarz çıkıyor.





File ve Tül Detaylar

File detaylı mayolar için bir klasik demek zor çünkü filenin kullanım biçimleri farklılık gösterebiliyor. Yüksek yakalı ya da derin olmayan bacak kesimine sahip mayolardaki tül detaylar özel bir tarza sahip olduğunuzun işaretini verebiliyor.





2020 Farkını Yansıtan Bir Model

Uzun yakalı mayoların güneşten korunma amacıyla tercih edildiğini söylemiştik. Korunma amacı olmaksızın bu modellere rağbet her an artabilir, çünkü dikkat çekici ve şık görünüyorlar.





Beyazın Gizli Gücü

Tercihini tamamen sadelikten yana yapanlar ise beyaz mayoyla belki ilk kez bu yaz tanışacak. Beyazın gizli gücü onları da etkisi altına alacaktır.





Hayvan Desenler Daima

Hayvan desenli modellerin modası, klasik bir çizgiyi yansıtsa da hiçbir zaman geçmeyecek.





Kırmızı Turuncu ve Pembe Çeşitleri

Kırmızı, bordo ve narçiçeği tonlarının hızlı yükselişi sürüyor. Pembe ve turuncuyla yarışan renklerin aslında aynı renk ailesine dahil olduklarını ve benzer duyguları yaşattıklarını söylemek yanlış olmaz.