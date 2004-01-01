Çiçekler, hayvan desenleri, çarpıcı turuncular ve metalikler; tek omuzlar, bağcıklar, fırfırlar, metal halkalar bu sene de karşımıza çıkacak. 2020 yazında dikkatimizi çekecek olan en belirgin yenilik yüksek yakalar ve uzun kollar. Kol ve omuz bölgelerini korumak isteyenler aynı zamanda yeni bir akımı da başlatacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yaza damga vuran V yakalar çabuk unutuldu. Şık bir bluzdan hiçbir farkı olmayan yeni yüksek yaka mayolar dikkatleri üzerine toplayacak. 2020, klasiklerden vazgeçilmeyen bir yıl, plajlarda farklı tarzlarla dikkat çekmek bu yüzden belki daha da kolay.
Doğru kalınlık seçildiğinde çizgili mayolar harika bir illüzyon yaratır. Gençliği ve canlılığı simgeleyen bu model hem klasikler arasındaki hem de 2020 plajlarındaki yerini alıyor. Kemerle kullanıldığında da harika bir denge yaratılıyor.
Sadece kemer detayı için tercih edilebilir mayolara da alıcı gözle bakmakta fayda var. Plaj şıklığını artıran bir aksesuar olan kemer, bazı modellerin cazibesini ikiye katlıyor.
Bu yılın pembe, mercan, lila tonları romantik örgü ya da tek omuzlu modellerle birleşince ortaya zamanın ruhuna ayak uyduran klasik bir tarz çıkıyor.
File detaylı mayolar için bir klasik demek zor çünkü filenin kullanım biçimleri farklılık gösterebiliyor. Yüksek yakalı ya da derin olmayan bacak kesimine sahip mayolardaki tül detaylar özel bir tarza sahip olduğunuzun işaretini verebiliyor.
Uzun yakalı mayoların güneşten korunma amacıyla tercih edildiğini söylemiştik. Korunma amacı olmaksızın bu modellere rağbet her an artabilir, çünkü dikkat çekici ve şık görünüyorlar.
Tercihini tamamen sadelikten yana yapanlar ise beyaz mayoyla belki ilk kez bu yaz tanışacak. Beyazın gizli gücü onları da etkisi altına alacaktır.
Hayvan desenli modellerin modası, klasik bir çizgiyi yansıtsa da hiçbir zaman geçmeyecek.
Kırmızı, bordo ve narçiçeği tonlarının hızlı yükselişi sürüyor. Pembe ve turuncuyla yarışan renklerin aslında aynı renk ailesine dahil olduklarını ve benzer duyguları yaşattıklarını söylemek yanlış olmaz.