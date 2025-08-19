2025 Sonbahar elbise önerileri: Stoklar tükenmeden gardırobunuzu hazırlamanın zamanı
Sonbaharın gelişiyle birlikte gardıropları yenileme zamanı geldi. Bu sezon, rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren elbise modelleri öne çıkıyor. Sonbaharın vazgeçilmezi olan triko elbiseler, bu yıl da popülerliğini koruyor. Gündüzden geceye kolayca uyarlanabilen saten elbiseler de bu sonbaharda da gardıropların en şık parçası. İşte stoklar bitmeden gardırobunuza eklemeniz gereken elbise modelleri...
Elbiselerin artık tek bir tanımı yok. Yakın dönem arşivlerinden, viral trendlerden beslenen paralel hikâyelere bölünmüş durumda. Yakın geçmişe yapılan göndermeler, farklı dönemlere zarifçe selam duran detaylar, bezeli tasarımlar öne çıkıyor.
(Keten ceket önerilerimizle kombinleyebilirsiniz)
2025-2026 sonbahar-kış trendlerinde elbiseler; narin ile yapılandırılmış, melankolik ile eğlenceli, klasik ile yıkıcı arasındaki çelişkilere dayanıyor.
Pinterest @DaniRescuesDogs
En önemli moda evleri bu yapıyı çağdaş bir tonda yeniden yorumluyor ve en çarpıcı elbiselerine bol lale etekler ekliyor. Givenchy, bunu ortak bir nokta olarak gelinlik görünümü ve eteğin doğduğu bel kısmında siyah detaylarla yaptı. Chanel, çift yükseklikteki önerisi için uçuşan ve kat kat çapraz panelleri tercih etti. Benzer şekilde, bu yapı, Versace'nin kalp yaka ve kırmızı detaylar içeren barok desenli tasarımlarında stratejik dökümlü kapitone bir görünümle karşımıza çıkıyor.
Yazdan sonbahara geçerken gardırobunuza ekleyeceğiniz elbiseleri derledik...
Pinterest @ekaterinalisechko
MANGO- Perkins yakalı triko elbise