2025 Sonbahar elbise önerileri: Stoklar tükenmeden gardırobunuzu hazırlamanın zamanı

En önemli moda evleri bu yapıyı çağdaş bir tonda yeniden yorumluyor ve en çarpıcı elbiselerine bol lale etekler ekliyor. Givenchy, bunu ortak bir nokta olarak gelinlik görünümü ve eteğin doğduğu bel kısmında siyah detaylarla yaptı. Chanel, çift yükseklikteki önerisi için uçuşan ve kat kat çapraz panelleri tercih etti. Benzer şekilde, bu yapı, Versace'nin kalp yaka ve kırmızı detaylar içeren barok desenli tasarımlarında stratejik dökümlü kapitone bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Yazdan sonbahara geçerken gardırobunuza ekleyeceğiniz elbiseleri derledik...

Pinterest @ekaterinalisechko