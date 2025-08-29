2025 Yaz: Tatil bavulunda olmazsa olmaz 20 parça
Tatili, dalgaların sesini ve kumsalı sevdiğimiz kadar bavul hazırlamayı da çok seviyoruz. Düşünecek vakti olmayanlar için tatilde ihtiyaç duyacağınız 20 ürünle eksiksiz bir şekilde yola çıkabilirsiniz! Kişisel ihtiyaçlarınız için küçük bir çanta almayı da sakın unutmayın…
Fotoğraf: GettyImages
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Hazırlayan: Merve Güreş
Tatile giderken bavulunuza mutlaka şık bir ceket alın. Şortlarla ve jean’lerinizle kombin yapabilirsiniz.
Koton 1399,99 TL
Bottega Veneta (Beymen) 22.950 TL
Occleus 4999 TL