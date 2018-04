70'lere dönüş

Güneşte bronzlaşmış bir cilt, doğallık ve özgür bir ruhun beslediği seksapel… 70’li yılların çocukları geri döndü!

Çoğumuz yaşadığımız çağdan pek mutlu değiliz. Başka zamanlara aitmişiz gibi hissediyoruz bazen. Ruhuyla, havasıyla bugünden çok farklı olan ‘o eski güzel günler’in peşindeyiz. Hal böyle olunca, modadan güzellik dünyasına kadar birçok alan bu nostaljik açlığın izlerini sürüyor ve nedendir bilinmez, adımlarımız bizi en çok 70’li yıllara götürüyor. Müzik dünyasında bile ‘Oldies but goldies’ (sözlük anlamıyla eski ya da geleneksel olan ama hala değerini koruyan altın klasikler diyebiliriz) adıyla konserlerin düzenlenmesi tesadüf değil. Ve 70’ler… Bir yanda nükleer ve kimyasal silahlar, savaşlar, darbeler. Bir yanda mevcut düzene ve otoriteye karşı çıkan bir zihniyet, diğer yanda Jane Birkin’in, Jane Fonda’nın, Muppet’ların var olduğu, ‘aşk ve barış’ çığlıkları atan hippi çocukların, özgür düşüncenin, her anlamda güzel duyguların hüküm sürdüğü bohem bir hava. İşte 70’lerin ruhu… O yılların

politik atmosferi -ki bu her çağda böyle olmuştur- moda ve sanat akımlarını da belirledi; renk, desen ve modellerdeki çok renklilik hep bu özgürlük arayışlarının yansımasıydı. İspanyol paça pantolonlar, iri tokalı kemerler, apartman topuk çizmeler, mini etekler, mini ve maksi elbiseler, aya ilk inişinin etkisiyle iç mimariyi de etkisi alan formlar, renkler ve tüm bunların modadaki etkileri olan optik desenler... Ayrıca sonraları minimalizmin de alameti farikası olan soğuk renkler, beyazlar, griler ve kütlesel bir yalınlık… Dünya uzun zamandır retro rüzgarların etkisinde ve bu rüzgarlar güzellik dünyasını da etkisi altına aldı. Şimdi muhteşem görünmek için 70’li yılların çocuklarından ilham almanın tam zamanı.



Sıcak ve davetkar

Bu yaz makyaj trendleri çabasız güzelliğin etkisi altında yani sıcak, davetkar ve trendi. Dikkatleri üzerinize çekmek için gösterişli kıyafetlere, aşırı makyaja, buram buram parfüm kokan adımlara ihtiyacınız yok. İçtenlik ve bu içtenliğin moda ve güzellik alanındaki izdüşümleri yeterli ve bu her yaştan kadın için geçerli. Örneğin şal desenli uzun bir elbise, uzun püsküllü güderi bir çanta ve hafifçe bronzlaşmış bir yüzle inanamayacağınız kadar göz kamaştırıcı olabilirsiniz.



Bronz bir cilt

Yaz aylarına yakışmayacak bir şey varsa o da solgun ve ışığını kaybetmiş bir cilt. Birazcık güneşin kimseye zararı olmaz. En büyük yardımcılarımız da bronzlaştırıcı pudralar. Sanki tüm gün kumsalda dolaşmışsınız da yüzünüz rüzgar ve güneşten kızarmış gibi… Bu efekt için mat bronzlaştırıcıları tercih edin, alnınıza ve burnunuzun üzerine de biraz sürmekten korkmayın. Bu doğal görünümü pembe ya da şeftali rengi rujlarla tamamlayın. Eğer çok açık tenliyseniz en açık renkli bronzlaştırıcı pudrayı kullanın ve sıcaklık vermek için şeftali rengi bir allıktan yararlanın.



Toprak tonları

Bu yaz göz makyajında altın renginden, bronzdan ve tüm toprak tonlarından yararlanacağız. Bej ve toprak tonlarını gölgelemek için göz kapağınızın uç noktasına (kaşınızın biçim yerinin altına) çikolata kahvesi tonda far sürün. İşin püf noktası abartıdan kaçınmak ve tüm tonları yumuşak geçişlerle birbirine yedirmek.



Turuncu dudaklar

2015 yazında en göze çarpan ruj rengi, turuncu. Ancak turuncu oldukça iddialı ve kullanması da biraz zor bir renk. Yüzünüze uyan turuncu tonu sırıtmaz ama bu sefer de biraz soluk kaldığını düşünebilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın, çünkü sanılanın aksine ilk başta dikkat çeken ruj rengi değil cilt rengidir. Yine de sonuçtan memnun değilseniz kırmızıya dönük bir turuncu seçebilirsiniz.



Saçlarda hippi rüzgarı

70’li yılların saç modası denince akla örgülü ya da iri dalgalı saçlarıyla dolaşan hippiler geliyor ve emin olun her iki model de doğru uygulandığında son derece şık duruyor. Üstelik yapması da çok basit.

1. Rüzgarda uçuşan, hafif ve parlak saçlar, 70’li yılları en çok yansıtan simgeler. Bunun için hacim veren bir şampuan kullanın. Ardından volüm veren bir spreyi saç köklerine sıkın ve ellerinizle şekil verin. Saçlarınızı kurutmadan önce uçlarına da 1-2 damla bakım yağı sürün.

2. 70’li yıllarda kadınların çoğu doğal ve iri dalgalar yaratmak için gece saçlarını örüp yatardı. Bu yöntem bugün de en kolay ve etkili yöntemlerden biri. Sadece, nemlendirici bir bakım spreyi kullanmayı unutmayın! Bu, saçlarınıza parlaklık, dalgalarınıza da dayanıklılık kazandıracak.

3. Saçlarınızda hippi tarzı yaratmak için hacim kazandıracak bir şampuanla yıkayın. Fön makinesi kullanmadan kurutun. Doğal dalgalar vermek için şekillendirici köpüklerden de yardım alabilirsiniz.