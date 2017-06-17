Accessorize, İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonunu sundu. Kampanya çekimleri ünlü fotoğrafçı Victor Demarchelier tarafından gerçekleştirildi.

Victor Demarchelier, aynı zamanda efsanevi moda fotoğrafçısı Patrick Demarchelier’in de genç yaştaki oğlu. İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyon çekimleri, sıcacık, yaz kokusu eşliğinde egzotik bir yer olan Hawaii’de, Avurturyalı model Nadine Leopold ile

gerçekleştirildi.





İlkbahar/Yaz 2017 sezonunda pastel tonlarının ağırlıkla görüldüğü Colette Koleksiyonu ile bebek mavisi öne cıkan renkler arasında.





Bej, taba ve haki renklerin ön planda yer aldığı Savannah Koleksiyonu ise toprak tonlarındaki ürünlerle karşımıza çıkıyor.



