Özge Ulusoy’un Afrika seyahatlerinden ilham alarak adL için hazırladığı ‘‘codentry by Özge Ulusoy’’ tasarımları oldukça enerjik!

Dar formların yorumlandığı scuba kumaşlar, kaktüs-floral desenlerin yorumlandığı jakar kumaşlar, floral esintiler-animal patternler içeren dökümlü akışkan kumaşlar koleksiyonunun ana yapısını oluşturuyor. Minimal desenler ve sade kesimlerle yorumlanan koleksiyon günlük, rahat, şık ve enerjik bir görünüm vaad ediyor. Özge Ulusoy koleksiyon için şunları söylüyor: ‘‘Yaz aylarında rahat olmanın yanı sıra, şık bir görünüme sahip olmaktan hoşlanıyorum. Koleksiyonun çıkış hikayesi birkaç yıl önce gerçekleştirdiğim Afrika seyahatinden izler taşıyor. Oldukça enerjik hareketli, keyifli ve cıvıl cıvıl bir koleksiyon oluşturduk. Hem sabah hem de gece, şık ve cool olunabilecek bu koleksiyonumuzdan tasarımları taşıyan her yaştan kadının kendini iyi hissedeceklerinden eminim."