Bu kolye, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla bir güvenlik alarmına dönüyüşor...

Safer Akıllı Kolye hem şık hem de kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Nasıl mı? Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla, acil durumda arkasında bulunan düğmeye iki kez basılarak aktive olan kolye, anında önceden belirlenen beş kişiyi kısa mesajla haberdar ediyor, konum bilgisini paylaşıyor.

Kolyenin bir diğer özelliği de selfie çekerken telefonu aktive etmeyi sağlaması.

Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı rengi olan Safer Akıllı Kolye, n11.com’da ve Notebook Kırtasiyeleri’nde satışa sunuluyor.

