Canlı, rahat ve sofistike tasarımlı aksesuarlarla yaz şıklığını tamamlayın.

Ünlü modacı Zac Posen tarafından tasarlanan Brooks Brothers 2016 Yaz Koleksiyonu canlı desenleri, retro baskıları, rahat ve sofistike tasarımlarının yanı sıra şık aksesuarları ile yaz boyu kadınların şıklığını tamamlıyor. Şapkalardan göz alıcı eşarp ve fularlara, şık kemerlerden topuklu ve düz sandaletlere, clutch çantalardan inci, mercan ve deniz esintileri taşıyan göz alıcı kolye ve küpelere kadar uzanan geniş aksesuarlar arasından seçiminizi yapmak ve Zac Posen şıklığını yaşamak için İstanbul Zorlu AVM, Akasya Acıbabem, Ankara Panora AVM ve Konak Pier AVM Brooks Brothers mağazalarına ve Edwards Akmerkez mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.