Annelerin ayaklarını şımartacak birbirinden güzel hediye Alternatifleri TakaTuka’da!





TakaTuka.com’un Anneler Günü için özel seçtiği Crocs, Birkenstock, Art, Ceyo gibi dünyaca ünlü markaların birbirinden şık ve rahat hediye alternatifleriyle, hem annenizi şımartacak hem de hediyenizi 25 TL indirimle alacaksınız…Şık ve rahat yüzlerce terlik/ayakkabı modelini tüketicisine sunan TakaTuka.com’un, anneler için özel olarak seçtiği hediye alternatifleriyle annenizi mutlu ederken 25 TL indirim fırsatıyla da cüzdanınız rahat edecek.Anneler Günü hediyesini henüz almayanlar ya da ne alacağına karar veremeyenler için TakaTuka.com’da, kalitesi, şıklığı ve rahatlığı ile kabul görmüş onlarca marka ve modelden oluşan hediye alternatifleri ile uygun bir hediye mutlaka bulacaksınız.Günümüz metropol hayatını doğallık ile harmanlayan Art Lille 0023’ün doğal kauçuk tabanı ve yumuşak derisiyle annenizin ayakları rahat ederken, şık tasarımı ile de göz dolduracak.Crocs Beach Line Boat Shoe Women’ın havadar parlak renkli şık tasarımı, dayanıklı ve rahat Croslite™ taban yapısı ve kaymaz dış taban yapısı ile anneniz için hem şık hem de rahat bir hediye alternatifi olacak.Ayak şekline uygun taban tasarımı, topuk için derinlik, parmaklar için ekstra alan ve cıvıl cıvıl hareketli tasarımı ile Birkenstock Gizeh annenizin ayağına doğal olarak uyum sağlayıp rahatlıktan fazlasını sunacak.Yüksek kaliteyi; eğlenceli ve çok renkli sıra dışı tasarımlar ile buluşturan Desigual Mary’nin hareketli renklere sahip çiçek motifli tasarımı, rahat topuk yapısı ile anneniz her ortamda şık ve rahat olacak.TakaTuka.com’un tüm yeni sezon ürünlerinden haberdar olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.TakaTuka.com adresini ziyaret edebilir ya da TakaTuka.com’un Facebook adresi olan; www.facebook.com/TakaTuka takip ederek güncel kampanya ve etkinliklerden haberdar olabilirler.