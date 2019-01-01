Ayakkabı Dünyası, annelerin kendini hem şık hem de rahat hissedebileceği, günlük yaşamlarındaki koşuşturmalarının içerisinde konfor sağlayan modelleri ile “Anneler Günü” için sınırsız sayıda armağan seçeneği sunuyor.
Zengin marka ve model seçeneklerini uygun fiyatlarla sunan Ayakkabı Dünyası, bu Anneler Günü'nde de anneleri şık ve rahat ayakkabılarla buluşturuyor. Sportif şıklığı sezonun modasına uygun tasarımlarla birleştiren Ayakkabı Dünyası, cıvıl cıvıl renk ve desenlerden oluşan modelleriyle, baharın getirdiği mutluluğu annelerin sevgi dolu yüreklerine taşıyor.
Klasik ile spor arasındaki sınırları ortadan kaldıran İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, sokak stilini renkli hale getiriyor. Fütürizm ve atletizm akımının ağırlığını hissettirdiği koleksiyon, enerjisini ve gücünü günlük koşturmacaya yansıtan, özgüveni yüksek ve güçlü kadınlar için tasarlandı. Yeni koleksiyonda en ince noktasına kadar düşünülen detaylarla renklerin harmonisi desteklenirken, aynı zamanda tasarımlara elegan bir hava veriliyor.
Feminen tarzın öncüsü topuklu ayakkabı modelleri, şık görünmek isteyen annelere birbirinden farklı renk ve model seçenekleriyle havalı bir duruş sunuyor. İçi ve dışı rugan sade topuklular işlevsellik ve fonksiyonellikten vazgeçemeyenlerin ilk tercihi olurken, keten ve kumaş detaylar, kısa, küt ve kalın topuklarda yerini alıyor.
Anneler için önerilebilecek şık ve trend seçenekler arasında ekose kumaşlardan yapılan hafif topuklu ve stiletto ayakkabılar dikkat çekiyor. Bu sezon sıklıkla karşımıza çıkan ekose kumaşlardan yapılan stilettolar, anneleri tarz ve stil sahibi yapıyor.
Sezonun moda trendi leopar ve yılan derisi desenler, hediye listelerinin üst sırasında yer alıyor. Ayakkabı Dünyası, 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunda sneaker’lardan bantlı topuklulara birçok ayakkabı, leopar ve yılan derisi desenleriyle annelere aradıkları şıklığı sunuyor. Zamansız parçalar, bu sezon özellikle desenli tasarımlardan ilham alınarak yaratılan tabanlarda öne çıkıyor.
Ayakkabı Dünyası, kadın koleksiyonunda yer alan çanta ve cüzdanlarla her zaman olduğu gibi modanın öncüsü olmaya devam ediyor. Her stile hitap eden, farklı modellere sahip çantalar, bu sezon annelerin tarzını tamamlayacak en önemli aksesuarlar olarak öne çıkıyor. Stile önem veren annelerin tercih edeceği, baharın rengini yansıtan çiçek desenli, toz pembe ve metal-zincir detaylı çantalar ve cüzdanlar bahar kombinlerine eşlik ediyor.
Dünyanın en çok takip edilen modellerini anneler için yeniden yorumlayan Ayakkabı Dünyası
, bu özel gün için hazırladığı seçenekleri ve uygun fiyatları ile hem işinizi kolaylaştırıyor hem de anneleri mutlu ediyor. Konforlu adımlar atmak isteyen anneler için hoş bir sürpriz olacak yepyeni modeller, baharın dinamizmini de beraberinde hediye ediyor.