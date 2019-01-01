Ayakkabı Dünyası, topuklulardan sneakerlara, desenli ve renkli modellerden aksesuarlara pek çok hediye alternatifiyle annesini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Ayakkabı Dünyası, annelerin kendini hem şık hem de rahat hissedebileceği, günlük yaşamlarındaki koşuşturmalarının içerisinde konfor sağlayan modelleri ile “Anneler Günü” için sınırsız sayıda armağan seçeneği sunuyor.



Zengin marka ve model seçeneklerini uygun fiyatlarla sunan Ayakkabı Dünyası, bu Anneler Günü'nde de anneleri şık ve rahat ayakkabılarla buluşturuyor. Sportif şıklığı sezonun modasına uygun tasarımlarla birleştiren Ayakkabı Dünyası, cıvıl cıvıl renk ve desenlerden oluşan modelleriyle, baharın getirdiği mutluluğu annelerin sevgi dolu yüreklerine taşıyor.



Klasik ile spor arasındaki sınırları ortadan kaldıran İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, sokak stilini renkli hale getiriyor. Fütürizm ve atletizm akımının ağırlığını hissettirdiği koleksiyon, enerjisini ve gücünü günlük koşturmacaya yansıtan, özgüveni yüksek ve güçlü kadınlar için tasarlandı. Yeni koleksiyonda en ince noktasına kadar düşünülen detaylarla renklerin harmonisi desteklenirken, aynı zamanda tasarımlara elegan bir hava veriliyor.



