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Bordo seçimler

Sezonun gözde rengi bordo!
Gardırobunuza kullanışlı bu rengi eklemenin tam zamanı! İşte çantadan ayakkabıya, monttan şapkaya kadar birçok seçenek...
  Fotogaleri: Bordo asaleti
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